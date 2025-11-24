День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 17:37

Стало известно, когда Путин встретится с Лукашенко

Ушаков: Путин и Лукашенко встретятся 26 ноября в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 26 ноября в Бишкеке, сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, после этого состоится неформальный обед с участием глав государств — членов ОДКБ.

После завершения переговоров и государственного приема состоится беседа нашего президента с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, а вечером того же дня, 26 ноября, состоится неформальный обед с участием глав государств — членов ОДКБ, — отметил он.

До этого заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Сагынбек Абдумуталип заявил, что Путин посетит Киргизию с рабочим визитом с 25 по 27 ноября. По его словам, соответствующий визит организован по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Ранее Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.

Владимир Путин
Александр Лукашенко
Бишкек
встречи
Юрий Ушаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Александра Малинина устроила вечеринку после разрыва помолвки
«Никто не собирается договариваться»: депутат об атаке ВСУ на Москву
Матвиенко назвала главный инструмент «глобальной партии войны»
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.