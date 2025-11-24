Стало известно, когда Путин встретится с Лукашенко Ушаков: Путин и Лукашенко встретятся 26 ноября в Бишкеке

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 26 ноября в Бишкеке, сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, после этого состоится неформальный обед с участием глав государств — членов ОДКБ.

После завершения переговоров и государственного приема состоится беседа нашего президента с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, а вечером того же дня, 26 ноября, состоится неформальный обед с участием глав государств — членов ОДКБ, — отметил он.

До этого заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Сагынбек Абдумуталип заявил, что Путин посетит Киргизию с рабочим визитом с 25 по 27 ноября. По его словам, соответствующий визит организован по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Ранее Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.