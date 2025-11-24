В Киргизии раскрыли даты визита Путина в республику Путин совершит государственный визит в Киргизию с 25 по 27 ноября

Президент России Владимир Путин посетит Киргизию с рабочим визитом с 25 по 27 ноября, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Сагынбек Абдумуталип. Визит организован по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова, передает ТАСС.

Визит состоится по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами. В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ, — поделился Абдумуталип.

Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономических связей, увеличению инвестиций, промышленному и военно-техническому сотрудничеству, а также углублению культурно-гуманитарного взаимодействия. На встрече также обсудят вопросы региональной безопасности. По завершении визита планируется подписание совместного заявления и двусторонних соглашений для укрепления взаимодействия.

Ранее Путин пообещал казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву о намерении посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году, выразив при этом свое удовольствие от предстоящей поездки. Встреча лидеров состоялась в Кремле.