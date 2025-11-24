Саша Бортич показала фанатам бойфренда и сына

Актриса Саша Бортич опубликовала фотографии с возлюбленным и маленьким сыном в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Знаменитость показала подписчиком кадры, на которых она и актер Давид Сократян страстно целуются.

На одном из снимков актриса держит на руках собаку, а ее парень — сына. Эту фотографию Бортич назвала любимой. Пара много путешествует, побывав в Париже и Кении. Сократян известен по роли в сериале «Любовь Советского Союза».

До встречи с Давидом Бортич встречалась с актером Ильей Маланиным. Два года актриса была замужем за рэпером Вячеславов Воронцовым (Мезза). Пара развелась в 2018 году, а спустя пару лет Бортич впервые стала мамой. Отцом сына является предприниматель Евгений Савельев.

Ранее Бортич перестала скрывать личную жизнь и подтвердила роман с Сократяном. Знаменитость также публиковала серию романтичных снимков, где обнимает и целует своего партнера. Бортич благодарила тех, кто представил ей такого парня.