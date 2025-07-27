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27 июля 2025 в 19:58

Саша Бортич представила публике нового возлюбленного

Саша Бортич перестала скрывать роман с Давидом Сократяном

Александра Бортич Александра Бортич Фото: Александр Щербак/ТАСС

Актриса Саша Бортич больше не скрывает свою личную жизнь. Знаменитость подтвердила роман с 27-летним коллегой Давидом Сократяном. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) 30-летняя артистка опубликовала серию романтичных кадров. На снимках пара обнимается, целуется и не скрывает чувств друг к другу.

На фото Бортич позирует в расслабленном домашнем стиле: светлая футболка с принтом, уютные пижамные штаны, которые позже сменились на ультракороткие шорты. Давид также выбрал максимально простой образ, представ перед поклонниками в белой майке и белье.

Спасибо тем, кто предоставил мне такого симпатичного партнера. Он еще и секси! — подписала кадры Бортич.

Ранее Никита Кологривый резко высказался о людях, мечтающих стать актерами без профильного образования, приведя в пример Александру Бортич. В ответ актриса призналась, что действительно не имеет диплома, так как дважды провалила вступительные экзамены, но подчеркнула, что никогда не называла себя гениальной актрисой.

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