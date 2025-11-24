Мужчина потерял зрение из-за привычки использовать телефон ночью

В Китае 24-летний молодой человек ослеп на один глаз из-за использования телефона ночью, сообщило издание Sohu. Врачи отметили, что у него произошли изменения в глазном дне, которые происходят при высокой степени близорукости.

Газета добавила, что мужчина часто смотрел телефон, лежа на боку. Из-за этого миопия в правом глазу развилась у него до 600 диоптрий. Врачи подчеркивают, что использование смартфонов в такой позе негативно влияет на кровеносные сосуды глаз. При этом на органы зрения неравномерно распределяется нагрузка.

Специалисты добавили, что ночной просмотр телефона ухудшает зрение из-за контраста между ярким экраном и окружающей обстановкой. Они посоветовали снижать яркость на смартфоне, увеличивать шрифт и ограничить его использование вечером до 60–90 минут.

Ранее стало известно, что певец Робби Уильямс столкнулся с серьезным ухудшением зрения, он связывает это с использованием инъекций для снижения веса. Как пишет Daily Mail, 51-летний артист опасается возможной слепоты из-за побочных эффектов этих препаратов.