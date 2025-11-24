День матери
24 ноября 2025 в 17:30

В Литве выдвинули одну идею насчет российских активов

Глава МИД Литвы: ЕС должен получить место на переговорах за счет активов России

Кестутис Будрис Кестутис Будрис Фото: IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press
Европейскому союзу следует задействовать вопрос замороженных российских активов и процесс вступления Украины в ЕС в качестве инструментов для обеспечения места за столом переговоров, заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в интервью Bloomberg TV. По его мнению, эти два элемента являются ключевыми для получения Европой доступа к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта.

Литовский дипломат подчеркнул, что обеспечение присутствия за столом переговоров представляет собой важный приоритет для европейских стран. Он выразил убеждение, что без создания соответствующих рычагов влияния Европа рискует оказаться исключенной из процесса мирного урегулирования.

Нам нужен билет до этого стола, нам нужен рычаг. Две вещи, которые дадут Европе доступ к переговорам, — это замороженные активы и вступление Украины в ЕС. Эти элементы нужно превратить в инструмент, — сказал Будрис.

Он указал на необходимость скорейшего принятия государствами — членами ЕС конкретного решения относительно активов Российской Федерации. Глава МИД предупредил, что в противном случае европейские страны могут упустить возможность играть значимую роль в определении будущего региона.

Ранее Госдума предложила начать разработку комплекса ответных действий на возможную экспроприацию российских активов Европейским союзом. В документе, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, содержится предложение о заблаговременной подготовке соответствующих мер.

Литва
Евросоюз
замороженные активы
Украина
Россия
