В аэропорту Нью-Дели отменили около 100 рейсов по одной причине

В аэропорту Нью-Дели отменили около 100 рейсов, еще более 300 задержали из-за смога, сообщил телеканал NDTV. Помимо этого, на шесть-семь часов были отложены отправка и прибытие не менее 90 поездов. По данным специалистов, показатель качества воздуха в индийской столице по индексу AQI превышает 456, что представляет опасность для населения.

Из-за смога видимость в Нью-Дели была снижена. По меньшей мере, 100 рейсов были отменены, а более 300 задержаны, — говорится в сообщении.

