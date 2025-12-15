Новый год-2026
15 декабря 2025 в 11:39

В аэропорту Нью-Дели отменили около 100 рейсов по одной причине

В аэропорту Нью-Дели отменили 100 рейсов, более 300 задержали из-за смога

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press
В аэропорту Нью-Дели отменили около 100 рейсов, еще более 300 задержали из-за смога, сообщил телеканал NDTV. Помимо этого, на шесть-семь часов были отложены отправка и прибытие не менее 90 поездов. По данным специалистов, показатель качества воздуха в индийской столице по индексу AQI превышает 456, что представляет опасность для населения.

Из-за смога видимость в Нью-Дели была снижена. По меньшей мере, 100 рейсов были отменены, а более 300 задержаны, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что рейс из Красноярска во Вьетнам авиакомпании «ВьетДжет Эйр» вылетел в пункт назначения с задержкой практически на 30 часов. Всего на борту самолета находились более 300 пассажиров. В Роспотребнадзоре подготовили проект претензии о нарушении прав потребителей, который направят пострадавшим.

До этого одна из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) объявила об отмене 95 внутренних рейсов из-за проблем с самолетами Airbus A320 европейского производства. Ситуация затронула около 13 200 пассажиров. Компания принесла извинения за доставленные неудобства и пообещала решить проблему в кратчайшие сроки.

