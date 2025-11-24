День матери
В России появились автомобили с новыми номерами

В Санкт-Петербурге начали выдачу автомобильных номеров с новым кодом 778

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона — 778. Первые автомобили с обновленными знаками опубликованы на специализированном ресурсе Platesmania, который посвящен автомобильным номерам.

Новые номера получили 10 автомобилей различных марок, включая Haval, Kia, Geely и Nissan. За время действия российской системы номерных знаков в Санкт-Петербурге последовательно использовались коды 78, 98, 178 и 198.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали, что если автомобильные номера оказались нечитаемыми из-за слякоти, дождя или грязи, инспектор может сделать водителям предупреждение или назначить штраф в 500 рублей. Однако, если знак закрашен, деформирован или закрыт, водителям уже грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав.

До этого сообщалось, что водителям, которые управляют автомобилем с новыми номерными знаками, выданными с 1 января 2025 года, но без изображения флага России, грозит штраф в размере 500 рублей. Езда без российского триколора на номере теперь приравнивается к использованию нестандартных госзнаков. Нарушители будут привлекаться к ответственности по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ.

