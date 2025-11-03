Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 09:14

Водителям напомнили, что их ждет за нечитаемые номера автомобиля

Роскачество: нечитаемый знак автомобиля грозит штрафом до 5 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если автомобильные номера оказались нечитаемыми из-за слякоти, дождя или грязи, инспектор может сделать водителям предупреждение или назначить штраф в 500 рублей, сообщили в пресс-службе Роскачества. Однако, по словам специалистов, если знак значительно грязнее всей машины, закрашен, деформирован или закрыт какими-либо приспособлениями, водителям уже грозит штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав, передает RT.

Установка предметов или нанесение покрытий, затрудняющих идентификацию знаков, влечет более суровое наказание — штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев, — говорится в сообщении.

Ранее в Госавтоинспекции предупредили, что водителям, которые отказываются снимать обложку с водительского удостоверения по требованию инспектора ГИБДД, может грозить административный арест до 15 суток. Сотрудник ДПС имеет право потребовать предъявления прав без защитной обложки при возникновении сомнений в подлинности документа.

водители
автомобилисты
автомобили
машины
штрафы
