28 октября 2025 в 10:13

Россиянам рассказали, за какие автомобильные номера можно получить штраф

Езда с номерами без флага России может повлечь штраф 500 рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Водителям, которые управляют автомобилем с новыми номерными знаками, выданными с 1 января 2025 года, но без изображения флага России, грозит штраф в размере 500 рублей, передает ТАСС. Езда без российского триколора на номере теперь приравнивается к использованию нестандартных госзнаков. Нарушители будут привлекаться к ответственности по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ.

Новое правило установлено вступившим в силу ГОСТом, который делает изображение государственного флага обязательным элементом для всех выдаваемых и переоформляемых номеров. Располагаться он должен в правом нижнем углу регистрационного знака. Данное требование распространяется на все новые регистрации транспортных средств.

Ранее депутаты Госдумы направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой отменить штрафные санкции за остановку автомобиля в пробке под запрещающим знаком. По их словам, в настоящее время в стране часто встречаются случаи некорректной фиксации подобных ситуаций системами автоматического фото- и видеоконтроля.

Россиянам рассказали, за какие автомобильные номера можно получить штраф
