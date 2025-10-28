Россиянам рассказали, за какие автомобильные номера можно получить штраф Езда с номерами без флага России может повлечь штраф 500 рублей

Водителям, которые управляют автомобилем с новыми номерными знаками, выданными с 1 января 2025 года, но без изображения флага России, грозит штраф в размере 500 рублей, передает ТАСС. Езда без российского триколора на номере теперь приравнивается к использованию нестандартных госзнаков. Нарушители будут привлекаться к ответственности по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ.

Новое правило установлено вступившим в силу ГОСТом, который делает изображение государственного флага обязательным элементом для всех выдаваемых и переоформляемых номеров. Располагаться он должен в правом нижнем углу регистрационного знака. Данное требование распространяется на все новые регистрации транспортных средств.

Ранее депутаты Госдумы направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой отменить штрафные санкции за остановку автомобиля в пробке под запрещающим знаком. По их словам, в настоящее время в стране часто встречаются случаи некорректной фиксации подобных ситуаций системами автоматического фото- и видеоконтроля.