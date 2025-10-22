В Госдуме предложили отменить штраф за одно нарушение ПДД В Госдуме предложили убрать штрафы за остановку в пробке под запрещающим знаком

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с инициативой об отмене штрафов за вынужденную остановку транспорта в пробках под запрещающим знаком, передает ТАСС. Парламентарии указали, что в России распространена проблема ошибочной фиксации нарушений автоматическими камерами наблюдения.

Необходимо прекратить практику штрафования водителей за вынужденную остановку в дорожной пробке под действием знака 3.27 и внедрить автоматический механизм отмены подобных штрафных постановлений, — сказано в сообщении.

Ранее автоэксперт организации «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун сообщил о рассмотрении в Госдуме законопроекта, ужесточающего ответственность за модернизацию выхлопных систем транспортных средств. Согласно инициативе, размер штрафа может достигнуть 30 тыс. рублей, а фиксация нарушений будет осуществляться автоматически посредством шумомеров, интегрированных в комплексы контроля скорости.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о возможном изменении системы штрафования за отсутствие полиса ОСАГО. Парламентарий отметил, что сейчас камеры фиксируют данное нарушение с ограничением в один штраф размером 500 рублей ежесуточно, однако в перспективе взыскание может назначаться за каждый зафиксированный случай.