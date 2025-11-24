Зара назвала три вещи, которые родители обязаны дать своим детям

Все родители обязаны дать своим детям три главные вещи: внимание, любовь и заботу, заявила певица Зара в беседе с корреспондентом NEWS.ru. На церемонии национальной премии «Лицо нации. Мама» артистка отметила, что эти составляющие важнее для ребенка, чем любые дополнительные занятия и кружки.

Я считаю, что главная задача родителей — это любить, потому что если ты ребенка любишь, он раскрывается. Внимание, любовь, забота — это то, что мы должны дать своим детям, — подчеркнула она.

Исполнительница, воспитывающая двух сыновей-подростков 13 и 15 лет, рассказала, что в этом возрасте дети нуждаются в особо бережном отношении. Она старается быть для них не только мамой, но и подругой, чтобы они могли доверять ей свои переживания.

Зара объяснила, что поддержка родителей помогает детям справляться с первыми трудностями в общении со сверстниками, например, когда симпатия оказывается безответной. По ее мнению, именно любовь в семье учит ребенка в будущем строить отношения со своей второй половиной и заботиться о собственных детях.

Ранее певица Анжелика Агурбаш в беседе с корреспондентом NEWS.ru заявила, что материнство является главным предназначением женщины. По словам артистки, это самое волшебное, что должны сделать представительницы прекрасного пола на этой земле.