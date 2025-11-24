День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 19:50

Зара назвала три вещи, которые родители обязаны дать своим детям

Певица Зара: родители должны давать своим детям любовь, заботу и внимание

Зара Зара Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Все родители обязаны дать своим детям три главные вещи: внимание, любовь и заботу, заявила певица Зара в беседе с корреспондентом NEWS.ru. На церемонии национальной премии «Лицо нации. Мама» артистка отметила, что эти составляющие важнее для ребенка, чем любые дополнительные занятия и кружки.

Я считаю, что главная задача родителей — это любить, потому что если ты ребенка любишь, он раскрывается. Внимание, любовь, забота — это то, что мы должны дать своим детям, — подчеркнула она.

Исполнительница, воспитывающая двух сыновей-подростков 13 и 15 лет, рассказала, что в этом возрасте дети нуждаются в особо бережном отношении. Она старается быть для них не только мамой, но и подругой, чтобы они могли доверять ей свои переживания.

Зара объяснила, что поддержка родителей помогает детям справляться с первыми трудностями в общении со сверстниками, например, когда симпатия оказывается безответной. По ее мнению, именно любовь в семье учит ребенка в будущем строить отношения со своей второй половиной и заботиться о собственных детях.

Ранее певица Анжелика Агурбаш в беседе с корреспондентом NEWS.ru заявила, что материнство является главным предназначением женщины. По словам артистки, это самое волшебное, что должны сделать представительницы прекрасного пола на этой земле.

певицы
родители
дети
семьи
воспитание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росреестр предложил новые меры защиты покупателей недвижимости
Косачев объяснил, как ресурсы Арктики повлияют на мир
Названы наркокартели «перекочевавшие» в ряды ВСУ
Продюсера «Ласкового мая» объявили в розыск
Ученые выяснили, как четырехдневная рабочая неделя влияет на сотрудников
В ЕС подтвердили готовность действовать наперекор США по вопросу Украины
Задержанный бизнесмен из Латвии обратился к России с одной просьбой
Стала известна судьба вычеркнутых пунктов мирного плана США по Украине
Три детсадовца заболели острой кишечной инфекцией
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Россией за шесть часов
Бардо оказалась в больнице спустя месяц после первой госпитализации
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
На территории Южной Кореи упал иностранный беспилотник
Ушел из жизни популяризатор регги Джимми Клифф
Хейт в Сети, актриса года, роман с Дмитриенко: как живет Анна Пересильд
Военкор Коц оценил перспективы завершения СВО на Украине
Почти 100 человек задержали из-за потасовок на матче «Спартака» и ЦСКА
Военэксперт оценил темпы наступления ВС России в ходе СВО
Дочь Славы раскрыла правду о взаимоотношениях с экс-избранником матери
В МВД рассказали, сколько иностранцев не пустили в Россию
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.