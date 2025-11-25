Еще один бывший руководитель из Минобороны попал под статью

Против бывшего руководства «9-го лечебно-диагностического центра» Минобороны России возбудили уголовное дело о мошенничестве и получении взятки, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС. Под подозрением оказались экс-начальник центра Константин Кувшинов и его заместитель Ирина Кирсанова. Их обвиняют в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования, и получении взяток.

Уголовное дело возбуждено 31 марта 2025 года в отношении бывшего начальника ФГБУ «9-й ЛДЦ» Министерства обороны Российской Федерации Кувшинова К. Э. и его заместителя Кирсановой И. А. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), — говорится в документах.

Ранее Мещанский суд Москвы отправил в следственный изолятор 70-летнего иркутского предпринимателя Владимира Семенова. Арест был произведен в рамках масштабного уголовного дела, касающегося хищения денежных средств у Министерства обороны России.