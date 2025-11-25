День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 09:20

Еще один бывший руководитель из Минобороны попал под статью

Бывшее руководство 9-го лечебного центра Минобороны РФ обвинили в мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Против бывшего руководства «9-го лечебно-диагностического центра» Минобороны России возбудили уголовное дело о мошенничестве и получении взятки, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС. Под подозрением оказались экс-начальник центра Константин Кувшинов и его заместитель Ирина Кирсанова. Их обвиняют в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования, и получении взяток.

Уголовное дело возбуждено 31 марта 2025 года в отношении бывшего начальника ФГБУ «9-й ЛДЦ» Министерства обороны Российской Федерации Кувшинова К. Э. и его заместителя Кирсановой И. А. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), — говорится в документах.

Ранее Мещанский суд Москвы отправил в следственный изолятор 70-летнего иркутского предпринимателя Владимира Семенова. Арест был произведен в рамках масштабного уголовного дела, касающегося хищения денежных средств у Министерства обороны России.

Россия
уголовные дела
Минобороны РФ
медцентры
начальники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тигра выволок ловца крабов из лодки и растерзал его
Появилось видео с фурой, сгоревшей от падения обломков БПЛА
В Россию завезли сотни килограммов поддельной черной икры из Китая
Женщина случайно уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом
SHOT узнал, какими дронами ВСУ атаковали регионы России
Рейс Москва — Улан-Удэ совершил вынужденную посадку в Иркутске
Еще один бывший руководитель из Минобороны попал под статью
Новогодние тарталетки с крабовыми палочками и сыром — готовы за 10 минут!
Падение обломков украинского БПЛА привели к возгоранию грузовика
Два человека пострадали при ударе ВСУ по частному дому под Белгородом
Ремонт моста в Томской области привел к хищению 66 млн рублей
Си Цзиньпин хочет укрепить сотрудничество с Россией в одной сфере
Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Коламбус»
В Европе призвали Россию к переговорам по Украине
IT-эксперт ответил на главный вопрос о процессорах для ПК
Массовый сбой в работе популярного мессенджера наблюдается в ряде регионов
Российские военные ликвидировали командира взвода наемников ВСУ
В Европе забили тревогу из-за переговоров между делегациями США и Украины
Как проверить аккумулятор ноутбука на износ: подробная инструкция
Представители России и США провели переговоры по Украине в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.