Учительница заплатила школьникам за секс и получила 10 лет тюрьмы В США арестовали учительницу, платившую двум школьникам деньги за секс

В США арестовали учительницу, предлагавшую двум школьникам деньги, алкоголь и наркотики за секс, сообщило издание People. Ее приговорили к 10 годам тюрьмы.

Как отметило издание, женщину взяли под стражу еще в ноябре 2024 года. Ее обвинили в девяти случаях изнасилования несовершеннолетних. Известно, что американка занималась сексом со школьниками в машине или дома, когда ее муж был на работе. Кроме того, она отправляла подросткам фотографии в обнаженном виде.

В итоге учительница признала вину по случаю изнасилования двух школьников. С нее сняли обвинения в сексуальной эксплуатации детей и препятствовании правосудию.

Ранее Хельга Лэм, 71-летняя преподавательница иностранных языков из Сиднея, была признана невиновной по делу о сексуальном насилии над школьниками. Преступления были совершены в период с 1978 по 1979 год, когда жертвам было от 13 до 16 лет. Лэм не признала свою вину.

До этого учительница лютеранской школы из американского Висконсина четыре раза изнасиловала 15-летнего мальчика. Женщину уволили из учебного заведения и арестовали. Инциденты произошли в городе Фон-дю-Лак, расположенном на северо-востоке США.