Пассажир расплатился наркотиками с таксистом в Саратове

В Саратове пассажир расплатился с 35-летним местным жителем, неофициально подрабатывающим таксистом, наркотическими веществами, рассказали телеканалу «Саратов 24» в региональной прокуратуре. Мужчина оставил наркотики у себя и позже употребил часть из них.

В прокуратуре уточнили, что через два дня таксиста задержали с остатками вещества на улице Рабочая в Саратове. При нем обнаружили наркотики весом более 2,3 грамма. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств). Прокурор уже вынес обвинение. Уголовное дело передано во Фрунзенский районный суд города Саратова для дальнейшего рассмотрения.

