24 ноября 2025 в 15:01

В Париже заявили, что Европа поплатилась за общение с Россией «сквозь зубы»

Доцент Брет: ЕС лишился авторитета из-за несговорчивости с Россией

Парижский Институт политических наук Sciences Po Парижский Институт политических наук Sciences Po Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Европа отдала американским властям монополию на диалог с Россией по урегулированию конфликта на Украине и теперь платит цену за свою несговорчивость, заявил доцент парижского Института политических наук Sciences Po Сирил Брет в интервью RTS. Он считает, что теперь европейцы практически потеряли былое влияние и авторитет, став не посредниками, а адвокатами украинцев.

Планы поступают к ним уже после того, как они разработаны. Форматы обсуждений навязываются им после того, как они подготовлены. Они являются лишь адвокатами украинцев на расстоянии, а не посредниками, — рассказал доцент.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия никогда не согласится на членство Украины в НАТО. По его мнению, положения мирного соглашения, предложенного Евросоюзом, направлены на препятствование урегулированию конфликта. По словам Соболева, при таком сценарии развития событий на территории страны может появиться любое оружие, как это происходит в Прибалтике, Польше, Румынии и других участников Альянса.

