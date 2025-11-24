День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 15:57

Собянин уточнил, сколько беспилотников за сутки атаковало Москву

Собянин: количество атакововших Москву БПЛА выросло до восьми

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Еще два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Всего за сутки ВСУ попытались атаковать город восемь раз. Сообщение о двух дронах появилось в 15:43 по московскому времени.

Еще два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

Буквально 10 минутами ранее Собянин доложил о еще двух сбитых беспилотных летательных аппаратах. По его словам, на место падения обломков выехали сотрудники экстренных служб.

До этого студентов Национального исследовательского университета МИЭТ в Зеленограде эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА. В 13:10 по мск учащихся попросили проследовать в подвал. Спустя час появилось сообщение, что информации о том, что можно покидать убежища, все еще не поступало. Студентов, которые еще не приехали на пары, попросили остаться дома.

Ранее мэр Сызрани Сергей Володченков сообщил, что атака дронов на промышленное предприятие города стала самой массовой с начала специальной военной операции. Он также добавил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь.

