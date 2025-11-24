Слабость президента США Дональда Трампа заключается в ограниченности инструментов политического влияния на украинское и европейское руководство, пояснил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Трамп не может принудить Европу к уступкам по Украине.

Слабость Трампа проистекает из ограниченности инструментов политического влияния на украинское и европейское руководство. Он не в состоянии принудить Европу к уступкам по Украине, поскольку для нынешних европейских элит это является экзистенциальным вопросом, — заявил Мирзаян.

По его словам, в ЕС готовы пойти на значительные экономические компромиссы, как это было во время торговых переговоров Трампа с Урсулой фон дер Ляйен, но не на отказ от поддержки Украины.

Исходя из этого, если Трамп не может эффективно повлиять на Украину и Европу, ему следует просто отойти в сторону и не препятствовать процессу, позволяя другим сторонам действовать самостоятельно. Вообще-то Трамп не является миротворцем в традиционном смысле. Он — прагматик, стремящийся завершить украинский конфликт исключительно в собственных интересах, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что во время переговоров США и Украины по мирному плану в Женеве, был достигнут прогресс. По информации Axios, встречи с участием высокопоставленных чиновников США и украинской делегации прошли продуктивно.