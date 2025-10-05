Россиянам озвучили ранние признаки проблем с печенью Гастроэнтеролог Комкова: постоянная слабость говорит о проблемах с печенью

Заболевания печени часто выявляются на поздних стадиях из-за слабой выраженности ранних симптомов, сообщила гастроэнтеролог Эльвира Комкова «Газете.Ru». Специалист перечислила ранние признаки, при появлении которых необходимо обратиться к врачу: хроническая усталость, нарушения пищеварения, беспричинная потеря веса и специфический запах изо рта.

Хроническая усталость и слабость без причины, не проходящие даже после сна и отдыха. Этот симптом является самым ранним звоночком, но часто списывается на последствия стресса и другие проблемы. Кроме этого, тошнота, потеря аппетита, привкус горечи во рту, вздутие живота, нерегулярный стул, а также нарушения сна, — говорится в материале.

