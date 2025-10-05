Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 10:19

Россиянам озвучили ранние признаки проблем с печенью

Гастроэнтеролог Комкова: постоянная слабость говорит о проблемах с печенью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заболевания печени часто выявляются на поздних стадиях из-за слабой выраженности ранних симптомов, сообщила гастроэнтеролог Эльвира Комкова «Газете.Ru». Специалист перечислила ранние признаки, при появлении которых необходимо обратиться к врачу: хроническая усталость, нарушения пищеварения, беспричинная потеря веса и специфический запах изо рта.

Хроническая усталость и слабость без причины, не проходящие даже после сна и отдыха. Этот симптом является самым ранним звоночком, но часто списывается на последствия стресса и другие проблемы. Кроме этого, тошнота, потеря аппетита, привкус горечи во рту, вздутие живота, нерегулярный стул, а также нарушения сна, — говорится в материале.

Ранее офтальмолог Гунва Аль-Терк заявила, что при эмоциональном истощении некоторые люди теряют способность плакать из-за защитного механизма мозга, направленного на сохранение оставшихся сил. Специалист добавила, что при хроническом стрессе и депрессивных состояниях часть пациентов также не может выплакаться.

Кроме того, дерматолог Марият Мухина заявила, что постоянный сон с работающим обогревателем способен нанести ущерб сердечно-сосудистой, нейроэндокринной и пищеварительной системам. Специалист отметила, что повышенная температура воздуха провоцирует сгущение крови и усиленную потерю жидкости организмом.

