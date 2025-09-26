Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 10:06

Врач предостерегла россиян от сна с включенным обогревателем

Дерматолог Мухина: сон при включенном обогревателе может навредить сердцу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регулярный сон с включенным обогревателем может навредить сердечно-сосудистой, нейроэндокринной и даже пищеварительной системам, заявила LIFE.ru дерматолог Марият Мухина. Она отметила, что при повышенной температуре у человека усиливаются сгущение крови и потеря жидкости.

В головном мозге подобные процессы негативно влияют на консолидацию памяти, нейрогенез и разрушают нейронные связи, что может привести к развитию деменции, — предупредила Мухина.

Она добавила, что привычка спать с работающим обогревателем сокращает продолжительность жизни, а также повышает риски хронического воспаления. Врач призвала своевременно охлаждать спальное место, использовать вентиляцию, а также избегать прямого обогрева.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что грибок на обогревателе может вызвать кашель и даже спровоцировать развитие бронхита. Эксперты отметили, что осенью из-за спор грибка в воздухе традиционно увеличивается число заболевших людей.

здоровье
врачи
заболевания
сон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.