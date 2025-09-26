Врач предостерегла россиян от сна с включенным обогревателем Дерматолог Мухина: сон при включенном обогревателе может навредить сердцу

Регулярный сон с включенным обогревателем может навредить сердечно-сосудистой, нейроэндокринной и даже пищеварительной системам, заявила LIFE.ru дерматолог Марият Мухина. Она отметила, что при повышенной температуре у человека усиливаются сгущение крови и потеря жидкости.

В головном мозге подобные процессы негативно влияют на консолидацию памяти, нейрогенез и разрушают нейронные связи, что может привести к развитию деменции, — предупредила Мухина.

Она добавила, что привычка спать с работающим обогревателем сокращает продолжительность жизни, а также повышает риски хронического воспаления. Врач призвала своевременно охлаждать спальное место, использовать вентиляцию, а также избегать прямого обогрева.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что грибок на обогревателе может вызвать кашель и даже спровоцировать развитие бронхита. Эксперты отметили, что осенью из-за спор грибка в воздухе традиционно увеличивается число заболевших людей.