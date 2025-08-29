Россиян предупредили, чем грозит грибок на обогревателе В Роспотребнадзоре заявили, что грибок на обогревателе может вызвать бронхит

Грибок на обогревателе может вызвать кашель и даже спровоцировать развитие бронхита, пишет Мойка78 со ссылкой на Роспотребнадзор. Эксперты отметили, что осенью из-за спор грибка в воздухе традиционно увеличивается число заболевших людей.

Чтобы предотвратить появление грибка на обогревателе, прибор нужно держать исключительно в сухих помещениях, отметили в ведомстве. При налете, пятнах или запахе сырости следует протереть обогреватель слабым раствором антисептика.

Споры грибка также могут привести к инфекциям дыхательных путей, обострению астмы, аллергии, а также головным болям. В зону риска входят дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что на мокрых полотенцах могут завестись плесень и кишечная палочка. Неправильно высушенные полотенца становятся источником бактерий и аллергенов, особенно если их вешать мокрыми в ванной комнате.