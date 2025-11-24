День матери
24 ноября 2025 в 15:55

Раскрыто, что грозит подростку за поножовщину в московском ТЦ

Юрист Русяев: напавшему на охранника ТЦ в Москве юноше грозит не более 10 лет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Напавшему на охранника торгового центра в Москве 16-летнему подростку может грозить лишение свободы на срок не более 10 лет, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. По его словам, конкретный приговор будет вынесен на судебном заседании после выяснения всех дополнительных подробностей инцидента.

В московском торговом центре 16-летний подросток после замечания со стороны охранника достал нож и нанес ему несколько ударов, а затем, пытаясь уйти, ранил двух сотрудников полиции. Закон в подобных ситуациях выстраивает довольно строгую, но все же особую для несовершеннолетних рамку. Хотя убийство и покушение на него относятся к категории наиболее тяжких преступлений, подростку, достигшему 16 лет, не могут назначить больше десяти лет лишения свободы, даже если речь идет о нескольких эпизодах, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что суд не будет снисходительным, поскольку обвинение предполагает реальный срок, и практика показывает — за подобные нападения несовершеннолетних часто отправляют в воспитательную колонию. Однако, по словам юриста, закон обязывает судью учитывать множество факторов: состояние подростка в момент преступления и его поведение после задержания.

Ситуацию осложняет и то, что нападение произошло в общественном месте, а оружие использовалось против охранника и полицейских. Для суда такие эпизоды обычно служат сигналом о высокой степени опасности действий обвиняемого. Однако итоговый срок все равно будет ограничен установленным максимумом. Вопрос лишь в том, где именно внутри этой планки суд сочтет возможным провести границу, оценивая обстоятельства дела, материалы экспертиз и поведение подростка как до, так и после случившегося, — заключил Русяев.

Ранее сообщалось, что в Москве 16-летний юноша с ножом напал на охранника в торговом центре на Ореховом бульваре. Задержанный находится под подозрением в попытке убийства и двух других случаях нападения на представителей власти.

происшествия
подростки
нападения
задержания
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
