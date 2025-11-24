Туск раскрыл, когда страны ЕС хотят решить вопрос с российскими активами

Туск раскрыл, когда страны ЕС хотят решить вопрос с российскими активами Туск: ЕС намерен решить вопрос с российскими активами до саммита в декабре

Страны ЕС намерены решить вопрос с замороженными российскими активами до саммита сообщества в декабре, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, что некоторые европейские государства еще выражают опасения по этой проблеме, передает ТАСС.

Мы все полны решимости <…> до саммита ЕС в декабре урегулировать вопрос замороженных российских активов, — сказал Туск.

Ранее Госдума предложила начать разработку комплекса ответных действий на возможную экспроприацию российских активов Европейским союзом. В документе, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, содержится предложение о заблаговременной подготовке соответствующих мер.

До этого глава депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что компания хранит €193 млрд (18 трлн рублей) замороженных активов России. По ее словам, из них €180 млрд (16 трлн рублей) принадлежат ЦБ РФ.

Между тем сообщалось, что Урбен готова оспаривать в судебном порядке возможные решения ЕС о конфискации замороженных российских активов. Она отметила, что такие действия противоречат международному праву о суверенитете государственной собственности.