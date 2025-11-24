Диких кошек хотят полностью истребить в одной стране Новая Зеландия планирует полное искоренение диких кошек к 2050 году

Власти Новой Зеландии приняли решение о полном уничтожении популяции диких кошек до 2050 года, сообщил министр охраны природы Тама Потака. Эти животные были официально включены в государственную программу «Без хищников — 2050» наравне с другими инвазивными видами, передает The Guardian.

Данная инициатива представляет собой одну из наиболее масштабных природоохранных программ в мировом масштабе. Ее основной задачей является ликвидация всех завезенных хищников, которые представляют смертельную угрозу для аборигенных видов фауны.

По информации The Guardian, дикие кошки стали первым новым видом, добавленным в список целевых хищников с момента запуска стратегии в 2016 году. Ранее в перечень уже входили такие животные, как крысы, горностаи, хорьки, ласки и опоссумы.

Необходимость таких радикальных мер обусловлена уникальной экосистемой островов, которая формировалась в полной изоляции от млекопитающих-хищников. Местные виды птиц и животных за миллионы лет эволюции утратили защитные механизмы против хищников.

Согласно статистическим данным, дикие кошки ежегодно уничтожают более 1,12 млн местных птиц. На текущий момент общая численность популяции диких кошек в стране превышает 2,5 млн особей, что создает серьезную угрозу для биоразнообразия.

Несмотря на предыдущее сопротивление общественности, сейчас большинство жителей страны поддерживают усиление контроля над кошками. Опросы демонстрируют, что около 90% респондентов одобряют включение этих животных в программу по истреблению.

Экологические организации также призывают ужесточить регулирование содержания домашних кошек. Они предлагают ввести обязательную микрочипизацию и стерилизацию, а также рекомендовать владельцам не выпускать своих питомцев на улицу.

