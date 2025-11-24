Бородин призвал разобраться с заработками братьев Меладзе в России

Российские компании, принадлежащие музыкантам Константину и Валерию Меладзе, должны быть подвергнуты тщательной проверке со стороны Федеральной налоговой службы, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, речь идет о миллионных, а возможно, и миллиардных оборотах.

Считаю, что компании братьев Меладзе должна проверить ФНС, раз у них миллионные, а может и миллиардные заработки. Проверка должна включать период с 2022 года и по сегодняшний день. Платят ли они налоги, не уходят ли деньги за границу, не был ли раздроблен бизнес? Не поступали ли деньги из их фирм на Украину, может вскроется факт финансирования ВСУ? Тогда встанет вопрос и по определению братьев Меладзе иноагентами. А если им нечего скрывать, то и беспокоиться не будет повода, — высказался Бородин.

Ранее сообщалось, что уехавший из России Константин Меладзе не отказался от своих финансовых активов в РФ. По некоторым данным, он продолжает держать деньги на накопительных счетах в российских банках. В РФ также процветает и бизнес его брата — продюсерский центр «Меладзе мьюзик», чьи доходы резко выросли за последнее время и превысили 85 млн рублей.