Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного Юрист Кваша: посмертное банкротство может помочь избежать долгов по наследству

Посмертное банкротство может помочь избежать унаследованных долгов, рассказал «Вечерней Москве» юрист Дмитрий Кваша. Он отметил, что в таком случае необходимо обладать единственным жильем.

Такая лазейка работает только в определенном случае: если после смерти у человека остается денежный долг, но при этом он завещает единственное недвижимое имущество — квартиру, то наследник может посмертно его обанкротить, чтобы списать долг, но сохранить право на жилье. В этом случае государство не имеет права забрать его, — рассказал Кваша.

Юрист отметил, что в случае, если наследнику передают только движимое имущество, воспользоваться такой возможностью будет нельзя. Он посоветовал сопоставить размер долгов и имущества перед вступлением в наследство.

Ранее сообщалось, что нотариусы с понедельника, 24 ноября, обязаны сообщать наследникам о долгах умершего, которые те должны будут погасить после принятия наследства. Эта мера призвана дать наследникам возможность хорошо подумать — вступать в наследство или отказаться от него.