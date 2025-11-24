День матери
24 ноября 2025 в 15:05

Экс-руководитель РКК «Энергия» осужден за мошенничество на 839 млн рублей

Экс-глава РКК «Энергия» Солнцев получил восемь лет колонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Королевский суд Подмосковья вынес приговор бывшему генеральному директору РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву, назначив ему восемь лет лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Суд также полностью удовлетворил гражданский иск на 839 млн рублей.

Солнцеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск на сумму 839 млн рублей, – говорится в документе.

По версии следствия, экс-глава предприятия совместно с сообщниками завысил стоимость закупки электронно-компонентной базы, после чего похищенные средства были распределены между участниками схемы. Один из фигурантов дела умер, материалы в отношении еще одного выделены в отдельное производство и приостановлены.

РКК «Энергия» является крупнейшим российским предприятием в космической отрасли.

Ранее гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) Игорь Мальцев заявил о тяжелом финансовом положении корпорации. Обращаясь к коллективу, он упомянул многомиллионные долги и неэффективность бизнес-процессов. По его словам, у многих сотрудников пропала мотивация. Мальцев допустил, что компания может оказаться на грани закрытия.

