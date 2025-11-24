Польский премьер обрушился с критикой на мирный план Трампа

Лидеры европейских стран считают неприемлемыми часть пунктов мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после неформального саммита ЕС по Украине в Луанде. Трансляция велась на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, по этому вопросу среди глав государств ЕС существует «абсолютное согласие».

Мало поводов для ура-оптимизма. <…> Существует абсолютное согласие среди европейских лидеров, что над представленными несколько десятков часов назад 28 пунктами должна быть продолжена работа, часть из них неприемлема, — рассказал Туск.

До этого стало известно, что лидеры ведущих государств Европы предложили изменить как минимум четыре пункта мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. В числе спорных, по мнению европейцев, вопросов находятся признание российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности, а также использование замороженных российских активов.