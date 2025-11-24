День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 16:24

Польский премьер обрушился с критикой на мирный план Трампа

Туск: европейские лидеры считают неприемлемыми часть пунктов мирного плана США

Фото: IMAGO/GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидеры европейских стран считают неприемлемыми часть пунктов мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после неформального саммита ЕС по Украине в Луанде. Трансляция велась на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, по этому вопросу среди глав государств ЕС существует «абсолютное согласие».

Мало поводов для ура-оптимизма. <…> Существует абсолютное согласие среди европейских лидеров, что над представленными несколько десятков часов назад 28 пунктами должна быть продолжена работа, часть из них неприемлема, — рассказал Туск.

До этого стало известно, что лидеры ведущих государств Европы предложили изменить как минимум четыре пункта мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. В числе спорных, по мнению европейцев, вопросов находятся признание российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности, а также использование замороженных российских активов.

Европа
Польша
Дональд Туск
планы
мирное урегулирование
конфликт на Украине
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вскрылась неожиданная деталь о пропавшей в Стамбуле с сыном москвичке
Пропавшую жительницу Ревды нашли
Россиянам дали советы, как бороться с обострениями сезонных болезней ЖКТ
Захарова жестко прошлась по западным СМИ из-за Украины
Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве
Эксперт предупредил о последствиях ограничения скидок на маркетплейсах
Раскрыто, в какой области нейросеть заменит человека
Мужчина потерял зрение из-за привычки использовать телефон ночью
В Ростехе раскрыли, как в России изменились объемы выпуска вооружений
«Ледяные склепы»: экс-депутат Рады раскрыл, что ждет украинцев зимой
Таможенники передали военным запчасти к самолетам на 1,42 млрд рублей
Европейскую страну уличили в тайной помощи ВСУ
В России начали падать цены на один вид жилья
Никакой мир Европе не нужен: почему ЕС саботирует план Трампа по Украине
В КНР изобрели уникальный беспилотник
Депутат Рады объявила забастовку из-за серого кардинала Зеленского
Польский премьер обрушился с критикой на мирный план Трампа
Хирург объяснил, почему важно соблюдать диету после бариатрической операции
Стало известно, почему Тимати не спешит жениться
Бестемьянова раскрыла значение Туктамышевой в мировом фигурном катании
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.