Водонагреватель и почти 4 млн рублей лишили чиновника свободы на 10 лет

Водонагреватель и почти 4 млн рублей лишили чиновника свободы на 10 лет На Урале экс-главу Артемовского округа приговорили к 10 годам колонии за взятки

Бывшего главу Артемовского городского округа Свердловской области Константина Трофимова приговорили к 10 годам колонии строгого режима по уголовному делу о получении взяток в виде 3,9 млн рублей, водонагревателя стоимостью почти 21 тыс. рублей и услуги по его установке за 2 тыс. рублей, передает объединенная пресс-служба судов региона. Фигурант не признал вину и настаивал на своей невиновности, но суд счел доказательства обвинения убедительными. Приговор вступит в законную силу в течение 15 суток.

Суд признал Константина Трофимова виновным <…> и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 3 млн рублей, — сказано в сообщении.

