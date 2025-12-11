В Волчанске гражданин СССР получил российский паспорт Уралец более 30 лет прожил с советским паспортом образца 1974 года

В Свердловской области житель города Волчанск добился права на получение российского паспорта, прожив десятки лет с советским паспортом образца 1974 года, сообщила пресс-служба судов региона. Документ был выдан мужчине еще в 1991 году, и с тех пор он не обращался за оформлением гражданства РФ или иной страны.

Уралец родился в Волчанске, прошел срочную службу в Советской Армии, затем переехал, где успел поработать, создать семью и вырастить детей, после чего вернулся в родной город. Все это время мужчина игнорировал необходимость оформления нового документа. Проблема возникла, когда документ все же понадобился: из-за отсутствия в паспорте СССР отметок о прописке миграционная служба не могла принять прямое решение о гражданстве. Ситуацию пришлось разрешать в судебном порядке.

Карпинский городской суд изучил показания свидетелей, а также свидетельства о рождении детей мужчины на территории России и данные о его проживании. Суд пришел к выводу, что уралец фактически жил в Российской Федерации. Теперь мужчина сможет обратиться в органы МВД для оформления полноценного паспорта гражданина РФ.

