Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 11:58

В Волчанске гражданин СССР получил российский паспорт

Уралец более 30 лет прожил с советским паспортом образца 1974 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Свердловской области житель города Волчанск добился права на получение российского паспорта, прожив десятки лет с советским паспортом образца 1974 года, сообщила пресс-служба судов региона. Документ был выдан мужчине еще в 1991 году, и с тех пор он не обращался за оформлением гражданства РФ или иной страны.

Уралец родился в Волчанске, прошел срочную службу в Советской Армии, затем переехал, где успел поработать, создать семью и вырастить детей, после чего вернулся в родной город. Все это время мужчина игнорировал необходимость оформления нового документа. Проблема возникла, когда документ все же понадобился: из-за отсутствия в паспорте СССР отметок о прописке миграционная служба не могла принять прямое решение о гражданстве. Ситуацию пришлось разрешать в судебном порядке.

Карпинский городской суд изучил показания свидетелей, а также свидетельства о рождении детей мужчины на территории России и данные о его проживании. Суд пришел к выводу, что уралец фактически жил в Российской Федерации. Теперь мужчина сможет обратиться в органы МВД для оформления полноценного паспорта гражданина РФ.

Ранее петербургская полиция поймала украинца, который нелегально жил в Санкт-Петербурге, годами не вставая на учет. Харьковчанин приехал в Россию в 2020 году, желая построить карьеру в индустрии фильмов для взрослых, а в результате остался в стране на пять лет.

паспорта
Урал
Свердловская область
СССР
суды
гражданство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал главный итог переговоров Путина и Уиткоффа
Политолог предрек печальное будущее НАТО без поддержки США
HR-эксперт рассказала, можно ли приврать в резюме
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации
Сегодня состоится экономическое совещание с Путиным
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор с Путиным
В Кремле рассказали, с кем Путин встретится в Ашхабаде 12 декабря
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.