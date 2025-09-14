Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 19:44

Из России не могут выгнать украинца, приехавшего сниматься в порно

Приехавший на съемки в порно украинец застрял в России на пять лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге за нарушение миграционного права задержали гражданина Украины, которого не получается депортировать на родину, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». В поле зрения правоохранителей 26-летний Руслан попал в августе, его задержали за распитие спиртного во дворе, а позже оказалось, что у мужчины нет регистрации.

Полиция выяснила, что в Санкт-Петербург он приехал в 2020 году из Харьковской области. По словам Руслана, он планировал зарабатывать на жизнь съемками в фильмах для взрослых, а в результате остался в стране на пять лет.

Депортировать неудавшегося порноактера на Украину не представляется возможным, поскольку в стране идут боевые действия. По закону его должны были выслать в течение 48 часов, но из-за геополитической ситуации украинец уже две недели живет в центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Пока неизвестно, как и куда его будут депортировать.

Ранее мужчину из Харьковской области оштрафовали за секс с собственной женой. Супруга вызвала полицию, потому что не хотела интима и обвинила мужа в сексуальном насилии. Суд признал его виновным и выписал штраф в размере 340 гривен (662 рубля).

Украина
порнофильмы
мигранты
нелегалы
