Из России не могут выгнать украинца, приехавшего сниматься в порно Приехавший на съемки в порно украинец застрял в России на пять лет

В Санкт-Петербурге за нарушение миграционного права задержали гражданина Украины, которого не получается депортировать на родину, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». В поле зрения правоохранителей 26-летний Руслан попал в августе, его задержали за распитие спиртного во дворе, а позже оказалось, что у мужчины нет регистрации.

Полиция выяснила, что в Санкт-Петербург он приехал в 2020 году из Харьковской области. По словам Руслана, он планировал зарабатывать на жизнь съемками в фильмах для взрослых, а в результате остался в стране на пять лет.

Депортировать неудавшегося порноактера на Украину не представляется возможным, поскольку в стране идут боевые действия. По закону его должны были выслать в течение 48 часов, но из-за геополитической ситуации украинец уже две недели живет в центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Пока неизвестно, как и куда его будут депортировать.

