SHOT узнал, какими дронами ВСУ атаковали регионы России

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ атаковали регионы РФ беспилотниками типа FP-1, они несли в себе до 60 кг взрывчатки. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Как пишет SHOT, БПЛА запускали из трех областей Украины: из Одесской, Николаевской, а также из Полтавской (предположительно, с аэродрома «Кременчуг»). SHOT уточняет, что, ро предварительной информации, украинские дроны несли боевую нагрузку в виде осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-ЯУ.

Ранее во время отражения одной из самых продолжительных и массированных атак украинских БПЛА их обломки упали в центре Краснодара. Губернатор края Вениамин Кондратьев уточнил, что были повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах и офисное здание, по всему региону ранены шесть человек. Самая сложная обстановка, отметил губернатор, складывается в Новороссийске и Геленджике, где пострадали четыре человека и получили повреждения семь многоэтажек и не менее семи частных домов.

Ранее выяснилось, что силы ПВО за ночь на 25 ноября ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 116 и 4 дронов уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем.