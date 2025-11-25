День матери
25 ноября 2025 в 10:26

Россиянка пришла в суд с заточенным осиновым колом

Жительница Омска пыталась пронести в суд амулет в виде осинового кола

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительница Омска попыталась пройти в зал судебного заседания с заточенным осиновым колом, который назвала своим «мощным энергетическим талисманом», сообщает региональный ГУФССП России. Инцидент произошел в Центральном районном суде города, где судебные приставы изъяли запрещенный предмет при досмотре сумки 50-летней женщины, которая прибыла на заседание вместе с 20-летним сыном в начале октября.

Должностные лица поинтересовались у женщины, что это за странный артефакт, в ответ женщина с уверенностью ответила — осиновый кол. <...> Этот амулет — ее личный щит, спутник, придающий уверенность в любой ситуации, без которого она ни шагу не сделает, даже чтобы прийти в суд, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе напомнили, что колюще-режущие предметы любого вида запрещены к проносу в здания судов. За неисполнение требований судебных приставов предусмотрено административное наказание.

Ранее житель Новосибирска распылил перцовый баллончик в баре и напал на актера из-за шутки в свой адрес. Инцидент случился 31 октября на вечеринке по случаю Хеллоуина. Актер сделал неудачное замечание по поводу костюма новосибирца, в отместку тот попытался задушить его в туалете, а потом применил баллончик.

суды
Омск
ГУФСПП
предметы
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
