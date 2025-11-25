Россиянка пришла в суд с заточенным осиновым колом Жительница Омска пыталась пронести в суд амулет в виде осинового кола

Жительница Омска попыталась пройти в зал судебного заседания с заточенным осиновым колом, который назвала своим «мощным энергетическим талисманом», сообщает региональный ГУФССП России. Инцидент произошел в Центральном районном суде города, где судебные приставы изъяли запрещенный предмет при досмотре сумки 50-летней женщины, которая прибыла на заседание вместе с 20-летним сыном в начале октября.

Должностные лица поинтересовались у женщины, что это за странный артефакт, в ответ женщина с уверенностью ответила — осиновый кол. <...> Этот амулет — ее личный щит, спутник, придающий уверенность в любой ситуации, без которого она ни шагу не сделает, даже чтобы прийти в суд, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе напомнили, что колюще-режущие предметы любого вида запрещены к проносу в здания судов. За неисполнение требований судебных приставов предусмотрено административное наказание.

