Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки к Новому году Экономист Разуваев: эксперты ждут от ЦБ снижения ключевой ставки до 16%

Эксперты ожидают от Центробанка снижения ключевой ставки до 16% к Новому году, рассказал НСН экономист Александр Разуваев. Он отметил, что заседание состоится 19 декабря.

Мой прогноз — снижение на 0,5 п. п. до 16%. Перед Новым годом ЦБ посылает рынку сигнал, что тренд на снижение ключевой ставки сохраняется. Хоть инфляция и оказалась ниже прогнозов ЦБ, но вырастет НДС, сотовая связь вроде тоже должна подорожать. Посмотрим, какой скачок цен будет в январе, — рассказал Разуваев.

По мнению экономиста, большее снижение окажет положительное влияние на фондовый рынок. Он отметил, что в конце 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12-13%.

Ранее депутат Каплан Панеш рассказал, что возможное снижение ключевой ставки будет говорить об уменьшении темпов инфляции, что является позитивным сигналом для экономики. По его словам, многие эксперты склоняются к выводу, что на предстоящем заседании Совета директоров Банка России показатель может быть снижен до 16 или 15,5% годовых.