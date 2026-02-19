В России предложили привязать льготы для бизнеса к ключевой ставке Глава ЦСР Смелов: доступность льготных программ должна зависеть от ставки ЦБ

Правительству и Центробанку необходимо синхронизировать усилия в борьбе с инфляцией, создав градацию льготных программ в зависимости от уровня ключевой ставки, заявил в интервью NEWS.ru гендиректор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. Он предложил формулу: чем ниже ставка регулятора, тем больше льгот доступно бизнесу. При этом главным условием эффективности такой меры эксперт назвал временный характер господдержки.

Целесообразно синхронизировать усилия: например, сделать градацию льготных программ в зависимости от уровня ставки. Чем она ниже, тем больше доступных льгот. Но бизнес не должен привыкать жить в режиме перманентных льгот, экономика должна становится самодостаточной и эффективно функционировать в рыночных условиях. Поэтому льготные режимы и меры господдержки должны иметь временный характер, — сказал Смелов.

Это, в свою очередь, будет улучшать конкурентные условия в экономике, и, соответственно, благоприятно влиять на ситуацию с инфляцией, добавил эксперт.

Ранее Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых. В регуляторе пояснили, что экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту.