Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:40

В России хотят финансово оздоровить РЖД из-за триллионных долгов

«Коммерсант»: кабмин обсуждает программу финоздоровления РЖД из-за долгов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В российском правительстве обсуждается масштабная программа финансового оздоровления ОАО «РЖД», включающая реструктуризацию долга, сокращение издержек и продажу активов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По его информации, общий объем потенциальной поддержки в ноябре оценивался до 1,3 трлн рублей, однако единой позиции по пакету мер пока нет.

Издание отмечает, что ключевые предложения — это реструктуризация кредитов с понижением ставки системно значимыми банками и временная конвертация части долга в акции компании с последующим обратным выкупом при гарантии Минфина. Также рассматривается оптимизация операционных расходов не менее чем на 73,6 млрд рублей. Эта мера может включать сокращение управленческих затрат и ограниченную индексацию заработных плат.

Для привлечения дополнительных средств «РЖД» может продать около 350 тысяч квадратных метров площадей в Moscow Towers в «Москва-Сити», а также рассмотреть вопрос о приватизации Федеральной грузовой компании. Дополнительно обсуждаются варианты прямой бюджетной поддержки, перераспределения акцизов на дизельное топливо и переноса сроков индексации железнодорожных тарифов.

Как пишет издание, общие заемные средства у РЖД на 30 сентября составили 3,48 трлн рублей. Из них 1,84 трлн рублей долгосрочных займов и 1,64 трлн рублей краткосрочных.

Ранее сообщалось, что РЖД рассматривают возможность внедрения процедуры посадки на поезд по QR-коду из приложения «Госуслуги». Такая опция станет дополнительной и не заменит традиционного использования бумажного паспорта.

Россия
РЖД
долги
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал скромным рост производительности труда в России
Самые яркие кадры прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России
Путин назвал попытку изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путину предложили сделать на месте Ельцин Центра в Екатеринбурге музей СВО
Диетолог предупредила, какие продукты сильнее всего вредят мозгу
Путин перечислил ключевые цели России
Путин раскрыл объемы международных резервов Центробанка России
Путин подтвердил рост реальных зарплат в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.