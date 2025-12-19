В России хотят финансово оздоровить РЖД из-за триллионных долгов

В российском правительстве обсуждается масштабная программа финансового оздоровления ОАО «РЖД», включающая реструктуризацию долга, сокращение издержек и продажу активов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По его информации, общий объем потенциальной поддержки в ноябре оценивался до 1,3 трлн рублей, однако единой позиции по пакету мер пока нет.

Издание отмечает, что ключевые предложения — это реструктуризация кредитов с понижением ставки системно значимыми банками и временная конвертация части долга в акции компании с последующим обратным выкупом при гарантии Минфина. Также рассматривается оптимизация операционных расходов не менее чем на 73,6 млрд рублей. Эта мера может включать сокращение управленческих затрат и ограниченную индексацию заработных плат.

Для привлечения дополнительных средств «РЖД» может продать около 350 тысяч квадратных метров площадей в Moscow Towers в «Москва-Сити», а также рассмотреть вопрос о приватизации Федеральной грузовой компании. Дополнительно обсуждаются варианты прямой бюджетной поддержки, перераспределения акцизов на дизельное топливо и переноса сроков индексации железнодорожных тарифов.

Как пишет издание, общие заемные средства у РЖД на 30 сентября составили 3,48 трлн рублей. Из них 1,84 трлн рублей долгосрочных займов и 1,64 трлн рублей краткосрочных.

