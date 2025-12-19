Столкновение двух иномарок унесло шесть жизней В Новосибирске в ДТП со столкновением двух машин погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате столкновения двух машин в Новосибирске, сообщили в региональном ГУ МВД. Авария произошла на Советском шоссе, по предварительным данным, столкнулись автомобили Toyota Ipsum и Mercedes.

Сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области устанавливаются обстоятельства столкновения на Советском шоссе, в котором погибли шесть человек. Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей — Toyota Ipsum и Mercedes, — сообщили в ведомстве.

Ранее на Северо-Восточной хорде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ и Mercedes. По информации прокуратуры, иномарка врезалась в отечественный автомобиль, который остановился на трассе из-за неисправности. В результате столкновения погибла пассажирка ВАЗ.

До этого на 19-м километре МКАД произошло массовая авария с участием до 11 автомобилей, включая такси, в результате чего на трассе образовался сильный затор. По данным оперативных служб, причиной столкновения могла стать скользкая дорога.