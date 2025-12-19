Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:49

Столкновение двух иномарок унесло шесть жизней

В Новосибирске в ДТП со столкновением двух машин погибли шесть человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Шесть человек погибли в результате столкновения двух машин в Новосибирске, сообщили в региональном ГУ МВД. Авария произошла на Советском шоссе, по предварительным данным, столкнулись автомобили Toyota Ipsum и Mercedes.

Сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области устанавливаются обстоятельства столкновения на Советском шоссе, в котором погибли шесть человек. Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей — Toyota Ipsum и Mercedes, — сообщили в ведомстве.

Ранее на Северо-Восточной хорде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ и Mercedes. По информации прокуратуры, иномарка врезалась в отечественный автомобиль, который остановился на трассе из-за неисправности. В результате столкновения погибла пассажирка ВАЗ.

До этого на 19-м километре МКАД произошло массовая авария с участием до 11 автомобилей, включая такси, в результате чего на трассе образовался сильный затор. По данным оперативных служб, причиной столкновения могла стать скользкая дорога.

ДТП
аварии
смерти
Новосибирск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал скромным рост производительности труда в России
Самые яркие кадры прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России
Путин назвал попытку изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путину предложили сделать на месте Ельцин Центра в Екатеринбурге музей СВО
Диетолог предупредила, какие продукты сильнее всего вредят мозгу
Путин перечислил ключевые цели России
Путин раскрыл объемы международных резервов Центробанка России
Путин подтвердил рост реальных зарплат в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.