25 ноября 2025 в 10:03

Северные олени на Сахалине стали гибнуть табунами по одной причине

Бродячие собаки стали нападать на северных оленей на Сахалине

Фото: Anna Ponomareva/Russian Look/Global Look Press
Бродячие псы убивают северных оленей на Сахалине, передает Telegram-канал Amur Mash. В материале говорится, что в некоторых стадах они загрызли всех детенышей, из-за чего табун, который пять лет выращивала местная община «Абориген», оказался на грани исчезновения.

На зимовку животных перегнали в район Северного Боатасино — там много ягеля, который составляет важную часть рациона парнокопытных. Однако там на них напали бродячие дворняги, причем некоторых особей они обглодали до костей. Другие общины подтвердили, что тоже столкнулись с такой же ситуацией.

Ранее стало известно, что аляскинский маламут опрокинул коляску со спящим младенцем и загрыз его во дворе частного дома в Одинцовском городском округе Подмосковья. Ребенок не выжил. Возбуждено уголовное дело.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на жительницу поселка Зюкайка Пермского края. Пес был без намордника, хозяина рядом также не было. В результате пострадавшая после полученных травм была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

