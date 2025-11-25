В Европе призвали Россию к переговорам по Украине Глава МИД Британии Купер призвала Россию к переговорам по Украине

Переговоры между Россией и Украиной должны начаться как можно скорее, заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер. По ее словам, это важный шаг для прекращения обстрелов и достижения устойчивого мира, сообщает The Independent.

Конечно, предстоит еще много работы, но главное — Россия теперь должна сесть за стол переговоров, чтобы прекратить бомбардировки Украины, — сказала Купер.

Ранее стало известно, что Евросоюз недоволен тем, что не участвует в переговорах между США и Украиной. В частности, европейские дипломаты не в полной мере осведомлены о том, что обсуждают сейчас Вашингтон и Киев. В ЕС выразили опасения, что окончательные договоренности будут достигнуты без участия Европы.

До этого сообщалось, что глава американского министерства армии Дэн Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби, чтобы обсудить мирный план и быстро продвинуть переговоры по урегулированию кризисной ситуации на Украине. Дрисколл уже встречался с делегацией РФ накануне вечером, 24 ноября.

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.