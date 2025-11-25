День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 09:08

В Европе призвали Россию к переговорам по Украине

Глава МИД Британии Купер призвала Россию к переговорам по Украине

Иветт Купер Иветт Купер Фото: IMAGO/Matthias Gränzdörfer/imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Переговоры между Россией и Украиной должны начаться как можно скорее, заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер. По ее словам, это важный шаг для прекращения обстрелов и достижения устойчивого мира, сообщает The Independent.

Конечно, предстоит еще много работы, но главное — Россия теперь должна сесть за стол переговоров, чтобы прекратить бомбардировки Украины, — сказала Купер.

Ранее стало известно, что Евросоюз недоволен тем, что не участвует в переговорах между США и Украиной. В частности, европейские дипломаты не в полной мере осведомлены о том, что обсуждают сейчас Вашингтон и Киев. В ЕС выразили опасения, что окончательные договоренности будут достигнуты без участия Европы.

До этого сообщалось, что глава американского министерства армии Дэн Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби, чтобы обсудить мирный план и быстро продвинуть переговоры по урегулированию кризисной ситуации на Украине. Дрисколл уже встречался с делегацией РФ накануне вечером, 24 ноября.

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.

Великобритания
переговоры
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео с фурой, сгоревшей от падения обломков БПЛА
В Россию завезли сотни килограммов поддельной черной икры из Китая
Женщина случайно уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом
SHOT узнал, какими дронами ВСУ атаковали регионы России
Рейс Москва — Улан-Удэ совершил вынужденную посадку в Иркутске
Еще один бывший руководитель из Минобороны попал под статью
Новогодние тарталетки с крабовыми палочками и сыром — готовы за 10 минут!
Падение обломков украинского БПЛА привели к возгоранию грузовика
Два человека пострадали при ударе ВСУ по частному дому под Белгородом
Ремонт моста в Томской области привел к хищению 66 млн рублей
Си Цзиньпин хочет укрепить сотрудничество с Россией в одной сфере
Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Коламбус»
В Европе призвали Россию к переговорам по Украине
IT-эксперт ответил на главный вопрос о процессорах для ПК
Массовый сбой в работе популярного мессенджера наблюдается в ряде регионов
Российские военные ликвидировали командира взвода наемников ВСУ
В Европе забили тревогу из-за переговоров между делегациями США и Украины
Как проверить аккумулятор ноутбука на износ: подробная инструкция
Представители России и США провели переговоры по Украине в Абу-Даби
Производство одного вида снарядов в РФ увеличилось в 10 раз с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.