Несколько малышей из дома малютки оказались на больничной койке Троих детей доставили в больницу с травмами из дома малютки в Якутске

Трое маленьких детей получили травмы в доме малютки в Якутске, передает Минздрав Якутии. Накануне, 24 ноября, малышей из учреждения привезли на скорой помощи в больницу. Одному ребенку после осмотра назначили амбулаторное лечение.

По состоянию на 25 ноября 2025 года двое детей в настоящее время получают специализированное лечение в нейрохирургическом отделении Педиатрического центра РБ № 1, — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что маленьким пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Ситуация находится под контролем Минздрава. Все обстоятельства устанавливаются.

