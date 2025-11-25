День матери
25 ноября 2025 в 10:11

Несколько малышей из дома малютки оказались на больничной койке

Троих детей доставили в больницу с травмами из дома малютки в Якутске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Трое маленьких детей получили травмы в доме малютки в Якутске, передает Минздрав Якутии. Накануне, 24 ноября, малышей из учреждения привезли на скорой помощи в больницу. Одному ребенку после осмотра назначили амбулаторное лечение.

По состоянию на 25 ноября 2025 года двое детей в настоящее время получают специализированное лечение в нейрохирургическом отделении Педиатрического центра РБ № 1, — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что маленьким пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Ситуация находится под контролем Минздрава. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Адлере годовалый ребенок получил химический ожог ягодиц после посещения частного детского сада. Руководство уверяет, что ребенка подмывали мылом. Однако родители склоняются к тому, что персонал перепутал средства из-за плохого знания русского языка. На теле девочки заметили пузырь, который уже лопнул. Воспитатели попросили мать забрать ребенка. Она вынесла дочку на руках и отвезла ее в отделение гнойной хирургии. Мать обратилась в надзорные органы.

травмы
дети
Якутск
больницы
