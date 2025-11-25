День матери
25 ноября 2025 в 10:16

Силуанов оценил российский бюджет на следующие три года

Силуанов: бюджет России на следующие три года непростой, но сбалансированный

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российский бюджет на следующие три года является непростым, но сбалансированным, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании Совфеда. Он отметил, что при планировании доходов и расходов ведомство учитывало потенциальные риски и опиралось на бюджетные правила.

Бюджет отвечает целям сбалансированной политики, и бюджет отвечает на те риски, которые мы можем столкнуться на предстоящую трехлетку, — сказал Силуанов.

Ранее министр заявил, что для покрытия дефицита российского бюджета в 2025 году не потребуются деньги из Фонда национального благосостояния. По его словам, к таким выводам ему позволили прийти различные прогнозы и оценки.

Кроме того, Силуанов отметил, что Минфин не будет повышать налоговую нагрузку для российских компаний из нефтяного и нефтеперерабатывающего сектора. Он сообщил, что эти компании сегодня работают «с напряжением». Министр подчеркнул, что в настоящее время «каких-либо изменений налогового законодательства в части дополнительных изъятий» делать не нужно. Повышение налога может негативно сказаться на ценах на внутреннем рынке.

Россия
Антон Силуанов
бюджеты
Минфин
