Силуанов оценил российский бюджет на следующие три года Силуанов: бюджет России на следующие три года непростой, но сбалансированный

Российский бюджет на следующие три года является непростым, но сбалансированным, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании Совфеда. Он отметил, что при планировании доходов и расходов ведомство учитывало потенциальные риски и опиралось на бюджетные правила.

Бюджет отвечает целям сбалансированной политики, и бюджет отвечает на те риски, которые мы можем столкнуться на предстоящую трехлетку, — сказал Силуанов.

Ранее министр заявил, что для покрытия дефицита российского бюджета в 2025 году не потребуются деньги из Фонда национального благосостояния. По его словам, к таким выводам ему позволили прийти различные прогнозы и оценки.

Кроме того, Силуанов отметил, что Минфин не будет повышать налоговую нагрузку для российских компаний из нефтяного и нефтеперерабатывающего сектора. Он сообщил, что эти компании сегодня работают «с напряжением». Министр подчеркнул, что в настоящее время «каких-либо изменений налогового законодательства в части дополнительных изъятий» делать не нужно. Повышение налога может негативно сказаться на ценах на внутреннем рынке.