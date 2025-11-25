SHOT: у Птахи арестовали недвижимость в Москве

У бывшего участника группы Centr Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, арестовали квартиру в Москве из-за неоплаченных коммунальных услуг, передает Telegram-канал SHOT. По информации канала, с октября 2017 года музыкант перестал оплачивать коммунальные услуги, и за восемь лет накопился долг перед жилищно-коммунальными службами Красносельского района на сумму 372 тыс. рублей.

Как уточняют авторы канала, приставы арестовали недвижимость артиста после неоднократных судебных исков со стороны «Жилищника». Пока Нуриев не погасит долги, он не сможет продавать, дарить или сдавать свою квартиру в аренду.

С мая 2024 года рэпер также перестал оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения. На его счету накопилось 179 штрафов на общую сумму 440 тыс. рублей. Среди нарушений — непристегнутый ремень безопасности и превышение скорости.

Ранее рэпер Slimus (Вадим Мотылев) уехал в США, продав московскую квартиру площадью 86 кв. м на седьмом этаже дома в районе Беговой за 31 млн рублей, что на 9 млн меньше рыночной стоимости. Это может быть связано с трудностями в организации концертов в России, где из пяти запланированных выступлений в 2024 году три были отменены.