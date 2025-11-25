День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 09:37

Появилось видео с фурой, сгоревшей от падения обломков БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Сети появилось видео с фурой, сгоревшей от падения обломков БПЛА под Новороссийском. На опубликованных в Telegram-канале Kub Mash кадрах можно увидеть, что от грузовой машины почти ничего не осталось.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске грузовик загорелся из-за падения обломков украинского БПЛА. Инцидент случился в селе Борисовка, никто не пострадал. Пожар сразу устранили.

До этого стало известно, что во время отражения одной из самых продолжительных и массированных атак украинских БПЛА их обломки упали в центре Краснодара. Губернатор края Вениамин Кондратьев уточнил, что были повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах и офисное здание, по всему региону ранены шесть человек. Самая сложная обстановка складывается в Новороссийске и Геленджике, где пострадали четыре человека и получили повреждения семь многоэтажек и не менее семи частных домов.

Также стало известно, что число раненных в результате атак Вооруженных сил Украины на Ростовскую область увеличилось до восьми. Как указал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, трое жителей Таганрога погибли, врачам не удалось их спасти.

грузовики
Новороссийск
пожары
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ночные взрывы привели к перебоям в энергосистеме в Киеве
Генерал раскрыл тактику ВСУ при атаке на Ростовскую область
«Не тема для трепа»: Шаляпин о расследовании убийства родственниц
Стало известно, где в России зафиксировали первые 50-градусные морозы
ВСУ нашли, куда пристроить депортированных из Польши украинцев
Актриса Стасюк рассказала, как относится к критике своей внешности
Салат с креветками и грейпфрутом: идеальное сочетание сочности и свежести
Советские слоеные печенья, которые всегда удаются: простой творожный рецепт с хрустящей корочкой и мягкой серединкой
Разведка выяснила, на кого в Лондоне готовят фейковые досье
В Кремле назвали виновного в срыве переговоров в Стамбуле
В СВР раскрыли, почему Британия добивается продолжения СВО на Украине
В США накажут не сократившие полеты во время шатдауна авиакомпании
Депутат предложил, как снизить случаи мошенничества с недвижимостью
Возраст не помеха: как научиться вырезать шедевры по дереву после 55 лет
В США раскрыли причины решения Уиткоффа по Украине
Песков раскрыл, состоятся ли телефонные переговоры Путина и Си Цзиньпина
Бывшего замглавы Минобороны признали банкротом
Макрон опроверг возможную отправку военных на Украину
Стало известно, откуда ВСУ запустили беспилотники на Ростовскую область
«Анализируем»: Песков о встрече представителей России и США в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.