В Сети появилось видео с фурой, сгоревшей от падения обломков БПЛА под Новороссийском. На опубликованных в Telegram-канале Kub Mash кадрах можно увидеть, что от грузовой машины почти ничего не осталось.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске грузовик загорелся из-за падения обломков украинского БПЛА. Инцидент случился в селе Борисовка, никто не пострадал. Пожар сразу устранили.

До этого стало известно, что во время отражения одной из самых продолжительных и массированных атак украинских БПЛА их обломки упали в центре Краснодара. Губернатор края Вениамин Кондратьев уточнил, что были повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах и офисное здание, по всему региону ранены шесть человек. Самая сложная обстановка складывается в Новороссийске и Геленджике, где пострадали четыре человека и получили повреждения семь многоэтажек и не менее семи частных домов.

Также стало известно, что число раненных в результате атак Вооруженных сил Украины на Ростовскую область увеличилось до восьми. Как указал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, трое жителей Таганрога погибли, врачам не удалось их спасти.