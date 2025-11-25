В Европе забили тревогу из-за переговоров между делегациями США и Украины WP: Евросоюз недоволен тем, что не участвует в переговорах между США и Украиной

Евросоюз недоволен тем, что не участвует в переговорах между США и Украиной, сообщила газета The Washington Post. В частности, европейские дипломаты не в полной мере осведомлены о том, что обсуждают сейчас Вашингтон и Киев.

Сейчас проблема в том, что у нас нет по-настоящему ясной картины того, какие обсуждения идут между США и Украиной, — рассказал европейский дипломат.

В ЕС выразили опасения, что окончательные договоренности будут достигнуты без участия Европы. При этом там призывают к более структурированным консультациям и очным контактам представителей стран континента и США.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал неутешительный вывод о Евросоюзе. Политик отметил, что объединение не хочет завершать конфликт на Украине. Такое заявление он озвучил после саммита ЕС, где обсуждали план США по урегулированию ситуации.

До этого научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что Украина и Евросоюз могут саботировать мирный план президента США Дональда Трампа, если их интересы не будут учтены. В связи с этим лидеров ЕС вряд ли исключат из переговорного процесса, добавил он.