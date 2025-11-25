Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Коламбус»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог своей команде разгромить «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на сайте лиги. Форвард отдал голевую передачу, пробыв на льду менее 17 минут.

Эта игра стала для Овечкина 1514-й в карьере в НХЛ, что позволило ему сравняться по этому показателю с легендой «Детройта» Стивом Айзерманом. Теперь российский снайпер разделяет с ним 23-е место в списке рекордсменов лиги по количеству сыгранных матчей.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 7:4. В этом матче Овечкин отметился заброшенной шайбой. У хозяев дубли оформили Райан Леонард и Том Уилсон. Алексей Протас забил на третьей минуте, Овечкин — на седьмой, а Энтони Бовилье отличился на 47-й минуте.

До этого капитан «Вашингтон Кэпиталз» установил новый рекорд НХЛ по количеству победных голов в домашних матчах, доведя этот показатель до 81 гола. Российский хоккеист делил первое место по данному достижению с чешским форвардом Яромиром Ягром, у которого было 80 таких шайб.