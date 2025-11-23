Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 10:07

Легендарный Овечкин не спас «Вашингтон» от поражения в матче чемпионата НХЛ

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Тампе» со счетом 5:3

Фото: AP/TASS
Хоккеисты команды «Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра, прошедшая в столице США, завершилась победой гостей со счетом 5:3. «Вашингтон» впервые уступил после трех подряд выигранных матчей. Соперник же, напротив, продлил победную серию до трех игр.

Капитан команды Александр Овечкин провел на льду 23 минуты, отметился четырьмя бросками в створ и четырьмя силовыми приемами, однако ему не удалось набрать очков. Таким образом хоккеист прервал результативную серию из четырех игр.

Нападающий Никита Кучеров стал одним из ключевых авторов победы. Ему удалось дополнить заброшенную шайбу еще двумя передачами. Этот матч стал для него 44-м, в котором он набрал два и более очков в первом периоде матча НХЛ, что позволило установить клубный рекорд «Тампы».

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 7:4. В этом матче Овечкин отметился заброшенной шайбой. У хозяев дубли оформили Райан Леонард и Том Уилсон. Алексей Протас забил на третьей минуте, Овечкин — на седьмой, а Энтони Бовилье отличился на 47-й минуте.

хоккей
НХЛ
Александр Овечкин
Никита Кучеров
