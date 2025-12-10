Кучеров занял пятое место по количеству очков в НХЛ среди россиян

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на пятую строчку в списке самых результативных российских хоккеистов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Играя в выездном матче против «Монреаль Канадиенс», который завершился со счетом 6:1 в пользу «Тампы», спортсмен заработал два очка, забив шайбу и сделав голевую передачу.

Кучеров остается главным бомбардиром команды в текущем сезоне. В 27 матчах на его счету 36 очков (13 голов и 23 передачи).

После этой игры хоккеист довел свой общий результат в регулярных чемпионатах НХЛ до 1030 очков в 830 проведенных встречах. Благодаря этому он обошел Алексея Ковалева (1029 очков в 1316 играх). Теперь впереди него — только четыре легендарных соотечественника: Александр Могильный (1032), Сергей Федоров (1179), Евгений Малкин (1375) и лидер списка Александр Овечкин (1652 очков).

Ранее российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сумел преодолеть знаменательный рубеж, набрав 900 очков в чемпионатах НХЛ. Историческое событие произошло в матче регулярного первенства против «Оттавы Сенаторз», где Панарин отметился голом и результативной передачей, что принесло его команде победу со счетом 4:2, а самому форварду — звание второй звезды встречи.