Восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча Sport Baza: в Татарстане восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча

Восьмилетний хоккеист из уфимского клуба «Астра» получил компрессионный перелом четырех позвонков на первой минуте матча в Татарстане, сообщили в Telegram-канале Sport Baza. После падения и удара головой о борт мальчик не мог подняться, при этом медики не вышли на лед.

Инцидент произошел при столкновении с другим игроком, когда спортсмен гнался за шайбой. Юные хоккеисты самостоятельно вынесли пострадавшего с площадки. Мама ребенка заявила, что при таких травмах это категорически запрещено. Она также пожаловалась на то, что судья не остановил игру и не вызвал врачей. Мальчику предстоит длительная реабилитация: три месяца в корсете и полгода без возможности сидеть.

