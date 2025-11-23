Международный муниципальный форум стран БРИКС
Восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча

Sport Baza: в Татарстане восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Восьмилетний хоккеист из уфимского клуба «Астра» получил компрессионный перелом четырех позвонков на первой минуте матча в Татарстане, сообщили в Telegram-канале Sport Baza. После падения и удара головой о борт мальчик не мог подняться, при этом медики не вышли на лед.

Инцидент произошел при столкновении с другим игроком, когда спортсмен гнался за шайбой. Юные хоккеисты самостоятельно вынесли пострадавшего с площадки. Мама ребенка заявила, что при таких травмах это категорически запрещено. Она также пожаловалась на то, что судья не остановил игру и не вызвал врачей. Мальчику предстоит длительная реабилитация: три месяца в корсете и полгода без возможности сидеть.

Ранее российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Вашингтон Кэпиталз». Инцидент произошел во втором периоде из-за силового приема от Тома Уилсона, после которого хоккеист столкнулся с бортом. До момента травмы 32-летний Кучеров успел отметиться одним забитым голом и двумя голевыми передачами.

