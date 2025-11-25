Новогодние тарталетки с крабовыми палочками и сыром — готовы за 10 минут!

Семья и жизнь

Новогодние тарталетки с крабовыми палочками и сыром — готовы за 10 минут!

Если нужна простая, но яркая закуска, то тарталетки с крабовыми палочками — беспроигрышный вариант.

Для начинки используйте 200 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра, одно крупное яйцо, сваренное вкрутую, пару столовых ложек майонеза, щепотку соли и немного зеленого лука. А еще — коробку хрустящих готовых тарталеток, которые держат форму.

Измельчите 200 г крабовых палочек мелкими кубиками, натрите на мелкой терке 100 г твердого сыра и одно заранее сваренное яйцо. Добавьте щепотку соли и пару столовых ложек майонеза. Всыпьте немного мелко рубленного зеленого лука, перемешайте, дайте начинке постоять 5 минут, чтобы вкус стал более гармоничным.

Заполните тарталетки аккуратными горками — удобно использовать чайную ложку. Перед подачей можно украсить сверху тонким кружочком огурца или маленьким листиком петрушки, чтобы добавить свежий акцент.

Совет: чтобы тарталетки не размокли, начиняйте их прямо перед подачей — густая начинка держит форму идеально, а основа остается хрустящей.

Еще один отличный рецепт с крабовыми палочками: легкий салат «Крабовая слойка» из 4 продуктов.