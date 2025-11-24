День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 19:28

Какой же праздник без «Любовницы»: после этого салата мужчины остаются дома, и вот почему

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Какой же праздник без салата «Любовница»?! Согласно легенде, после этого салата все мужчины остаются дома, ведь в его составе есть чеснок, который оставляет характерный запах после употребления.

Для этого вкусного и сытного салата вам понадобится: 2-3 отварные свеклы, 2-3 отварные моркови, 200 г твердого сыра, 100 г чернослива, 50 г изюма, 50 г грецких орехов, 2-3 зубчика чеснока и майонез для заправки. Выкладывайте салат слоями. Первый: натертую на средней терке морковь смешайте с распаренным изюмом и заправьте майонезом. Второй слой: натертый сыр смешайте с выдавленным чесноком и майонезом. Третий слой: натертую свеклу соедините с мелко нарезанным черносливом и майонезом. Каждый слой нужно хорошо уплотнять. Готовый салат украсьте измельченными грецкими орехами и изюмом, дайте настояться в холодильнике 2-3 часа.

Вкус этого салата — удивительная гармония сладковатой моркови с изюмом, пикантного сыра с чесноком и нежной свеклы с черносливом, создающая неповторимый букет, который точно никого не оставит равнодушным!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Скумбрия в шубе»: отлично впишется в праздничный стол на Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Капустный салат с крабовыми палочками: все кто пробовал — влюбились. Простой рецепт на Новый год и любое застолье
Общество
Капустный салат с крабовыми палочками: все кто пробовал — влюбились. Простой рецепт на Новый год и любое застолье
На новогоднем столе ему нет равных. Салат «Каприз» — простой рецепт для праздничных вечеров и дней рождения
Общество
На новогоднем столе ему нет равных. Салат «Каприз» — простой рецепт для праздничных вечеров и дней рождения
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Экономист оценил, как изменятся цены на продукты в декабре
Общество
Экономист оценил, как изменятся цены на продукты в декабре
«Гранатовый браслет» с красной рыбой: проверенный временем рецепт — беспроигрышный вариант на Новый год
Общество
«Гранатовый браслет» с красной рыбой: проверенный временем рецепт — беспроигрышный вариант на Новый год
салаты
рецепты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге могут смягчить правила оплаты парковки
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны давать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.