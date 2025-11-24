Какой же праздник без «Любовницы»: после этого салата мужчины остаются дома, и вот почему

Какой же праздник без салата «Любовница»?! Согласно легенде, после этого салата все мужчины остаются дома, ведь в его составе есть чеснок, который оставляет характерный запах после употребления.

Для этого вкусного и сытного салата вам понадобится: 2-3 отварные свеклы, 2-3 отварные моркови, 200 г твердого сыра, 100 г чернослива, 50 г изюма, 50 г грецких орехов, 2-3 зубчика чеснока и майонез для заправки. Выкладывайте салат слоями. Первый: натертую на средней терке морковь смешайте с распаренным изюмом и заправьте майонезом. Второй слой: натертый сыр смешайте с выдавленным чесноком и майонезом. Третий слой: натертую свеклу соедините с мелко нарезанным черносливом и майонезом. Каждый слой нужно хорошо уплотнять. Готовый салат украсьте измельченными грецкими орехами и изюмом, дайте настояться в холодильнике 2-3 часа.

Вкус этого салата — удивительная гармония сладковатой моркови с изюмом, пикантного сыра с чесноком и нежной свеклы с черносливом, создающая неповторимый букет, который точно никого не оставит равнодушным!

